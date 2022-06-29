Агентство Moody’s сообщило о дефолте России

Международное рейтинговое агентство Moody’s во вторник сообщило о дефолте России по евробондам. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму 100 миллионов долларов по истечению 30-дневного льготного периода. Это мы рассматриваем как дефолт», – говорится в заявлении агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Moody’s, отметил, что ранее агентство прекратило показывать рейтинг России. «Означает ли это, что Moody’s возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», – заявил Песков.

В связи с аналогичным заявлением издания Bloomberg Дмитрий Песков заявил, что утверждения о дефолте России неправомерны, поскольку страна выплатила положенные проценты по евробондам еще в мае.