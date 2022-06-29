English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Агентство Moody’s сообщило о дефолте России

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Агентство Moody’s во вторник сообщило о дефолте России по евробондам
Агентство Moody’s во вторник сообщило о дефолте России по евробондам   -   Авторское право  Mark Lennihan/A2010

Международное рейтинговое агентство Moody’s во вторник сообщило о дефолте России по евробондам. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму 100 миллионов долларов по истечению 30-дневного льготного периода. Это мы рассматриваем как дефолт», – говорится в заявлении агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Moody’s, отметил, что ранее агентство прекратило показывать рейтинг России. «Означает ли это, что Moody’s возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», – заявил Песков.

В связи с аналогичным заявлением издания Bloomberg Дмитрий Песков заявил, что утверждения о дефолте России неправомерны, поскольку страна выплатила положенные проценты по евробондам еще в мае.