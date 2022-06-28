Война в Украине: под завалами в Кременчуке не осталось выживших

Под завалами торгового центра в Кременчуке не осталось живых людей. Об этом сообщили в МВД Украины. Жертвами российского ракетного удара стали не мене 18 человек, десятки ранены, свыше 20 числятся пропавшими без вести.

"Прозвучала сирена воздушной тревоги, мы побежали к выходу, через три минуты был взрыв, на нас посыпались осколки стекла, было много дыма, было страшно",— рассказывает выжившая девушка по имени Дарья.

Российские силы нанесли удар по ТЦ сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой Х-22 весом более пяти тонн. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что военных объектов вокруг ТЦ не было в радиусе пяти километров, а на расположенном поблизости завод дорожных машин нет военного производства.

В Кремле утверждают, что удар был нанесён по ангару с оружием. В сводке минобороны РФ ничего не говорится о жертвах среди мирного населения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр". По словам Лаврова, поставки оружия Украине продлят конфликт и страдания мирных граждан.

Генштаб ВСУ сообщает, что во вторник российские силы продолжила наносить ракетные удары и обстреливать украинские территории.

Сотрудники гуманитарных организация помогают эвакуировать из Крамторска и Славянска людей с ограниченными возможностями и раненых.