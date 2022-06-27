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Турция

Массовые задержания на гей-параде в Стамбуле

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 Надежда Дрямина
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Женщина размахивает радужным флагом из окна дома во время гей-парада в Стамбуле. 26 июня 2022 г.
Женщина размахивает радужным флагом из окна дома во время гей-парада в Стамбуле. 26 июня 2022 г.   -   Авторское право  Emrah Gurel/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

По меньшей 150 человек были задержаны в центре Стамбула в воскресенье во время проходящего там ЛГБТ-парада. Марш состоялся, несмотря на запрет городских властей.

Стражи порядка хватали демонстрантов и журналистов, тащили их в полицейские автобусы и развозили по участкам.

Несмотря на действия турецких правоохранителей, протестующие с радужными флагами и плакатами долго не покидали улицы. Местные жители выбрасывали посуду, кастрюли и сковородки из своих окон и с балконов в знак поддержки участников шествия.

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