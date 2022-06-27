Массовые задержания на гей-параде в Стамбуле

По меньшей 150 человек были задержаны в центре Стамбула в воскресенье во время проходящего там ЛГБТ-парада. Марш состоялся, несмотря на запрет городских властей.

Стражи порядка хватали демонстрантов и журналистов, тащили их в полицейские автобусы и развозили по участкам.

Несмотря на действия турецких правоохранителей, протестующие с радужными флагами и плакатами долго не покидали улицы. Местные жители выбрасывали посуду, кастрюли и сковородки из своих окон и с балконов в знак поддержки участников шествия.

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