Разрушительный торнадо в Нидерландах

В Нидерландах один человек погиб и десять получили ранения, когда днём в понедельник на прибрежный город Зерикзе обрушился торнадо. Необычное для этих мест природное явление причинило также серьёзные разрушения – с четырёх домов были сорваны крыши. Ветром, скорость которого достигала 70 метров в секунду, были повалены деревья. Общий ущерб от удара стихии ещё предстоит оценить. Город Зерикзе с населением в 10 тысяч человек расположен в 140 км от Амстердама. Местные власти оцепили пострадавший от удара стихии район.