English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Нидерланды

Разрушительный торнадо в Нидерландах

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Последствия торнадо в Нидерландах
Последствия торнадо в Нидерландах   -   Авторское право  JEFFREY GROENEWEG/AFP

В Нидерландах один человек погиб и десять получили ранения, когда днём в понедельник на прибрежный город Зерикзе обрушился торнадо. Необычное для этих мест природное явление причинило также серьёзные разрушения – с четырёх домов были сорваны крыши. Ветром, скорость которого достигала 70 метров в секунду, были повалены деревья. Общий ущерб от удара стихии ещё предстоит оценить. Город Зерикзе с населением в 10 тысяч человек расположен в 140 км от Амстердама. Местные власти оцепили пострадавший от удара стихии район.