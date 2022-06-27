Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, власти сообщают о погибших и пострадавших

Российская армия нанесла ракетный удар по тогровому центру, в котором находились более тысячи гражданских в Кременчуге, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем телеграме.

На месте удара работают городские службы, число жертв уточняется.

По информации СМИ, ракеты попали в торговый центр "Амстор" в 300 метрах от железнодорожного вокзала.