Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, власти сообщают о погибших и пострадавших

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Россия нанесла ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, власти сообщают о погибших и пострадавшихКомментарии
Euronews
Российская армия нанесла ракетный удар по тогровому центру, в котором находились более тысячи гражданских в Кременчуге, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем телеграме.
На месте удара работают городские службы, число жертв уточняется.
По информации СМИ, ракеты попали в торговый центр "Амстор" в 300 метрах от железнодорожного вокзала.