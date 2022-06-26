Байден подписал закон о контроле над оружием

Президент США подписал первый за десятилетия значительный федеральный закон о контроле над оружием в стране.

"Хотя этот законопроект и не соответствует всему, что я хотел бы сделать, он включает в себя меры, к которым я давно призывал, и которые будут спасать жизни", — сказал Джо Байден. Эти меры включает в себя расширенные проверки биографических данных для молодых покупателей и помощь штатам, вводящим законы о контроле над оружием, в том числе дающие право судам временно изымать его у тех, кто считается угрозой.