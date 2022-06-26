English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Байден подписал закон о контроле над оружием

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Президент США Джо Байден подписывает закон о контроле над оружием
Президент США Джо Байден подписывает закон о контроле над оружием   -   Авторское право  Diritti d'autore MANDEL NGAN/AFP

Президент США подписал первый за десятилетия значительный федеральный закон о контроле над оружием в стране. 

"Хотя этот законопроект и не соответствует всему, что я хотел бы сделать, он включает в себя меры, к которым я давно призывал, и которые будут спасать жизни", — сказал Джо Байден.  Эти меры включает в себя расширенные проверки биографических данных для молодых покупателей и помощь штатам, вводящим законы о контроле над оружием, в том числе дающие право судам временно изымать его у тех, кто считается угрозой.