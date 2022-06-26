Марши в защиту прав ЛГБТ

Варшава

Варшава предстала либеральным островом в стране с консервативным управлением: гей-прайд проводится в польской столице при полной поддержке либерального мэра Рафаля Тшасковски.

"В Варшаве мы позволяем себе ходить, держась за руки, и с течением времени нас всё меньше осуждают, но очевидно, что не всё пока проходит гладко. Правящая партия презирает нас, как может, поэтому нам приходится всегда быть готовыми постоять за себя ", - говорит участник марша Себастьян Олсинский.

Участвуют на этот раз в варшавском гей-параде и украинцы. Киевский не вройдёт из-за войны. Польша приняла наибольшее число беженцев из Украины.

Ленни Эмсон, организатор Kiev Pride March, выступила перед собравшимися:

"В этом году мы скорее идём маршем не только за права человека для ЛГБТ, мы мдём за права человека, которые были отобраны у нас российской агрессией".

Сараево

ЛГБТ марш в боснийской столице пройдёт с особым акцентом на сближении семей, в которых есть гомосексуалы. Сараево провел свой первый такой парад в 2019 году. Он сопровождался и контрдемонстрациями.

Мехико

Тысячи людей вышли на гей-прайд в центре Мехико. В Мексике, где о проблеме приятия гомосексуалов в обществе говорят всё более открыто, вопрос насилия на почве ЛГБТ-фобии стоит ещё довольно остро, особенно тв сельской местности.

"Мы вышли на этот марш затех людей, который не могут выходить из дома, мы говорим об этом открыто, мы кричим об этом, - говорит одна из участниц. - Наш протест и эти плакаты - не для нас, а для тех людей, которые не могут раскрыться, которые живут в этом систематическом, сексистском насилии, и для меня очень важно сказать об этом громко, а также дать им знать, что мы здесь".

Кесон-Сити

В Кесон-Сити на Филиппинах ЛГБТ-парад состоялся состоялся в национальном парке Мемориальный круг Кесона. По данным полиции, в нём прияли участие около 5 тысяч человек. Это мероприятие проходит в рамках фестиваля, организованного местными властями.