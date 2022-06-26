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Греция

Марафон на Олимпе

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 Euronews  и GRICAR
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Финиш победителя.
Финиш победителя.   -   Авторское право  Кадр из видео.

524 человек приняли участие в ежегодном забеге на марафонскую дистанцию по горному массиву Олимп. Маршрут марафона совпадает с древней тропой по которой в языческие времена на гору богов поднимались для совершения жертвоприношений.

Забег стартовал из села Дион. На протяжении 21 километра марафонцы бежали в гору до плато Муз, расположенного на высоте 2600 м над уровнем моря. Затем они бежали по тропе Зонарии, пролегающей у подножия пика Стефани, известного также под названием «Трон Зевса». После этого они начали спуск и завершили 43-километровую дистанцию в городе Литохоро.

В этом году победу одержал испанец Мегель Эрас, который пробежал всю дистанцию за 4 часа 54 минуты 20 секунд. Второе место занял грек Димитрий Феодоракокос, прибежавший на 6 минут позже, а треть – еще одни испанец Давид Прадес, пробежавший марафон за 5 часов и 3 с половиной минуты.

У женщин все победные места достались гречанкам. Первой – за 5 часов 52 минуты и 20 секунд - прибежала Мария Малаи. Второе место заняла Димитра Бика, отставшая от победительницы почти на 9 минут. А третье – Фотиния Колока, пробежавшая горный марафон за 6 часов и 29 с половиной минут.