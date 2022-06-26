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мир

Жители Баварии недовольны ограничениями, введенными из-за саммита G7

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 Euronews  и ATORF
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Замок Эльмау.
Замок Эльмау.   -   Авторское право  AP Photo/Susan Walsh

Саммит Большой семерки, проходящий в альпийском замке Эльмау в южной Баварии вызывает недовольство жителей и гостей находящегося неподалеку туристического города Гармиш-Партенкирхен. Жизнь в этом городе практически замерла из-за введенных на время саммита ограничений на передвижение.

«Здесь много полиции, а гостей, которых мы могли бы перевозить, нет, — жалуется местный таксист. — В гостиницах живут в основном люди из полиции, а они на такси не ездят».

«Всё это обременительно, конечно, — говорит местная жительница. — Я не могу съездить к сестре, потому что она живёт в горах, а все дороги туда перекрыты. Проехать можно только по пропуску. Глава городу сказал народу, что мы ничего не можем с этим поделать. Решение принят и ему надо подчиниться».

Особенное недовольство ограничения вызывают у людей, чьи доходы зависят от туризма.

«Всё это уже надоело, — возмущен хозяин ресторана. — Вы думаете, что это длится только четыре дня, но на самом деле всё началось еще в марте, а продолжится до конца августа. В городе много полиции, атмосфера неприятная. У нас больше нет иностранных туристов. Какая-то невероятная дребедень ради семи человек».

«Недовольство людей колоссально, — констатирует еще одна местная жительница. — После двух лет пандемии с ее карантинами и ограничениями терпеть они больше не хотят. Особенно с учетом того, что денег у всех не хватает. Никто не спорит, что саммит нужно проводить, но не в такой форме».

В ожидании акций протестов рядом с местом проведения саммита был открыт специальный центр, в котором будут рассматриваться дела нарушителей порядка. Рядом с ним построена временная тюрьма, рассчитанная на 150 заключенных.