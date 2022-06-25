Возвращение олимпийского чемпиона

Второй день турнира Большого шлема, впервые проходящего в столице Монголии Улан-Баторе, был отмечен впечатляющей церемонией открытия, устроенной на переполненном стадионе. Танцоры в традиционных монгольских костюмах продемонстрировали своё мастерство местной публике и зарубежным гостям. На церемонии выступили президент федерации дзюдо Монголии Баттулга Халтмаагийн и генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

В весовой категории до 63 кг золотая медаль досталась Набекуре Нами. Умело использовав подсечку, она стала победительницей, завоевав третье золото для Японии на этом турнире. Медали вручал основатель и генеральный директор Champions Camp Намсрай Батсайхан.

– Моя любимая техника – учи-мата, – отметила Набекура Нами. Но сегодня оказались эффективными аши-вадза, такие как ко-ути-гари и ко-сото-гари. Я смогла продемонстрировать разнообразие своей техники. В целом у меня осталось хорошее впечатление.

Главной темой дня стало возвращение Нагасэ Таканори, действующего олимпийского чемпиона в весовой категории до 81 кг. Придя на турнир в кимоно с золотой нашивкой на спине, опытный японский спортсмен выглядел как всегда спокойным и собранным. В первой схватке он продемонстрировал фантастическую о-сото – технику, которой прекрасно владеет, начав день с убедительной победы.

Его следующим соперником стал молодой корейский спортсмен Ли Джунхван, второй раз принимавший участие в турнире Международной федерации дзюдо. Ли удалось впечатлить публику, применив в схватке с Нагасэ бросок, типичный для корейского дзюдо. Ли был очень рад тому, что сумел столь громко заявить о себе. Затем в финале он сразился с бронзовым олимпийским призёром Борчашвили, и вновь благодаря своей стремительной технике сумел выиграть, завоевав вторую золотую медаль на престижном турнире – потрясающее достижение для молодого дзюдоиста. Медали вручал мэр Улан-Батора Долгорсурейнгин Сумиябазар.

– Очень приятно, что столько людей болели за меня сегодня, – поделился Ли Джунхван. – Постараюсь и в дальнейшем оправдать их ожидания!.

Монгольская команда продемонстрировала высокий уровень. Цэнд-Очирын Цогтбаатар, бронзовый призёр Олимпийских игр, завоевал серебряную медаль, воодушевив других монгольских дзюдоистов на достижение главной цели – победы на соревнованиях.

Так прошёл второй день турнира Большого Шлема в Монголии. Болельщики ожидают выступления тяжеловесов, намеченного на воскресенье.