«Куб»: против чего протестовали бельгийцы?

21 июня в новостях на Первом канале России показали кадры с акции протеста в Брюсселе. Ведущая прокомментировала эту демонстрацию словами: «80 тысяч человек вышли на митинг в Брюсселе с требованием прекратить тратить десятки миллионов евро на Украину и направить эти деньги на индексацию зарплат».

«Куб» решил проверить это утверждение и не нашел подтверждения тому, что протесты были вызваны недовольством помощью, которую бельгийское правительство оказывает Украине.

Это правда, что на некоторых кадрах, как, например, на этих, показанных одним бельгийским телеканалом, на некоторых плакатах была критика санкций против России. Также верно то, что Бельгия уже потратила где-то 77 млн евро на помощь Украине и пообещала потратить еще 800 млн евро.

Но «Куб» установил, что в большинстве своем протестующие и профсоюзы на демонстрации в Брюсселе не упоминали войну и бельгийскую помощь Украине. Главным образом демонстранты выступали за изменение закона об оплате труда, о чем говорится в пресс-релизе профсоюза, организовавшего эту демонстрацию.

Закон, который они хотят изменить, не позволяет повышать зарплату выше определенного процента в год, чтобы не снизить доходность бельгийских компаний. В прошлом году зарплаты нельзя было повысить более, чем на 0,4%. Рабочие профсоюзы считают, что эта норма несправедлива из-за растущих цен. Они также говорят, что компании пользуются ситуацией, связанной с украинской войной.

Но 80 тысяч человек протестовали главным образом из-за роста цен и закона об оплате труда, а не из-за поддержки, которую правительство оказывает Киеву.