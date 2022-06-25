Из-за запрета абортов с Мальты пришлось экстренно эвакуировать туристку

Из-за запрета абортов на Мальте пришлось экстренно эвакуировать беременную американскую туристку. У женщины случился неполный выкидыш, её вывезли на Майорку и госпитализировали. Теперь она готовится к аборту по медицинским показаниям.

«Она истощена, но испытывает облегчение. Она в стабильном состоянии, теперь ей ничто не угрожает», – рассказывает партнёр американки Джей Уилдрейер. Он добился её перевода для лечения, чтобы избежать уголовного преследования.

По словам Уилдрейера, которые приводит Associated Press, мальтийские врачи смогли лишь остановить кровотечение и проследить за состоянием американки, однако провести операцию по прерыванию беременности не решились. Дело в том, что на Мальте действуют самые строгие в Евросоюзе законы в отношении абортов. Полиция может инициировать уголовное разбирательство, если не сочтёт операцию достаточно обоснованной.

При этом в Мальтийском фоне защиты прав женщин отмечали, что только после вмешательства правозащитников удалось получить документы для эвакуации туристки. Этот случай совпал с подачей жалобы от имени почти 200 жительниц республики на запрет абортов – заявительницы настаивают на том, что нарушено их право на здоровье и неприкосновенность частной жизни.