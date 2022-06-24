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Украина

Текстовая трансляция Euronews | Война в Украине

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 Euronews
Флаги Украины и ЕС на флагштоках в Киеве
Флаги Украины и ЕС на флагштоках в Киеве   -   Авторское право  Nariman El-Mofty/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

МИД Франции заявил, что обсуждение членства Украины в Евросоюзе начнётся с завершением конфликта.

Украинские войска получили приказ отходить от Северодонецка. 

11:04

У ЕС остаётся мало времени для подготовки к последствиям прекращения экспорта газа из России. Об этом заявил Маркус Креббер, глава немецкой энергетической компании RWE, отметив, что такое развитие событий станет испытанием для европейской солидарности, поскольку неизвестно, как между странами ЕС будет распределяться газ. «В настоящее время нет плана… на европейском уровне… поскольку каждая страна рассматривает свой план действий в чрезвычайных ситуациях», – отметил он.

10:42

Министерство финансов Германии намерено национализировать часть «Северного потока 2», проходящую по территории страны. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники.