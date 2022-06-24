Текстовая трансляция Euronews | Война в Украине

11:04

У ЕС остаётся мало времени для подготовки к последствиям прекращения экспорта газа из России. Об этом заявил Маркус Креббер, глава немецкой энергетической компании RWE, отметив, что такое развитие событий станет испытанием для европейской солидарности, поскольку неизвестно, как между странами ЕС будет распределяться газ. «В настоящее время нет плана… на европейском уровне… поскольку каждая страна рассматривает свой план действий в чрезвычайных ситуациях», – отметил он.