Украинские войска оставят Северодонецк

Украинские войска получили приказ отходить от Северодонецка. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации, пояснив, что "находиться на разбитых позициях не имеет смысла", "ВСУ будут вести полноценные бои из укреплённых районов".

Сергей Гайдай сообщил о потере украинской стороной села Николаевка к югу от Лисичанска. Также российские ВС захватили Лоскутовку и Рай-Александровку. _"_Улучшение позиций России в этих районах, - вероятно, результат недавнего подкрепления и высокой концентрации огня", - докладывает британская разведка.

Власти региона утверждают, что сегодня безопасных для мирных жителей мест там не осталось. Но некоторые отказываются эвакуироваться, говоря, что "ждут воссоединения с русскими".

Между тем, Киев сообщает, что ежедневно фиксируется 200-300 военных преступлений, совершенных российскими солдатами

Алексей Сергеев, нач. деп. организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования НПУ:

"Следователи Национальной полиции возбудили в общей сложности 19 111 уголовных производств с начала военной агрессии по фактам преступлений, совершённых на территории Украины военнослужащими ВС Российской Федерации и их пособниками, и других уголовных преступлений, связанных с военным положением".

По сведениям американской разведки, ВМФ России получил приказ установить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал район Днепра в рамках блокады экспорта украинского зерна.

Переломить ситуацию Украина надеется за счёт военной помощи от США и обещанной поставки ракетных систем средней дальности HIMARS.