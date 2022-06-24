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мир

Netflix увольняет 300 сотрудников

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 Надежда Дрямина
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Логотип компании Netflix
Логотип компании Netflix   -   Авторское право  AP Photo

Netflix сокращает 300 рабочих мест из-за резкого уменьшения числа подписчиков и, как следствие, -  падения доходов компании и стоимости её акций.

Это вторая волна сокращений: в мае уже были уволены 150 сотрудников.

В конце первого квартала текущего года стриминговый сервис потерял 200 тысяч абонентов, а во втором, как ожидается, - лишится ещё двух миллионов. Руководство связывает это с ростом конкуренции и тем, что пользователи массово делятся паролем от аккаунтов. Аналитики же считают главной причиной существенное повышение абонентской платы, на которое в компании пошли с тем, чтобы увеличить бюджет, отведённый на создание контента. 

Netflix взимает с клиентов ежемесячно 15,50 долларов США за доступ к фильмам и сериалам своей синематеки. Услуга просмотра видео сверхвысокой чёткости (UHD / 4K) предоставляется за дополнительную плату. У главных конкурентов компании - Amazon Prime Video, HBO Max и Disney Plus - цены нв среднем ниже. 

Менеджмент интернет-гиганта также рассматривает возможность добавления рекламы в сервис, чтобы компенсировать потери и не исключает снижения платы за подписку.