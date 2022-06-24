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Бразилия

"Жизни коренных народов имеют значение"

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 Надежда Дрямина
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Акция протеста с требованием правосудия для британского журналиста Дома Филиппса и бразильского этнографа Бруно Перейры.
Акция протеста с требованием правосудия для британского журналиста Дома Филиппса и бразильского этнографа Бруно Перейры.   -   Авторское право  Bruna Prado/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В столице Бразилии и в Рио-Де-Жанейро прошла акция протеста представителей коренных народов Амазонии с требованием наказать виновных в убийстве Дома Филиппса и Бруно Перейры.

Британский журналист и бразильский этнограф пропали в начале июня во время исследовательской поездки в . Их останки обнаружили в джунглях неделю назад. В своих работах они освещали проблемы амазонских племён и, как известно, получали угрозы от браконьеров и наркоторговцев.

Задержаны несколько подозреваемых. Некоторые из них уже признали вину и дают показания. Но демонстранты выразили сомнение в том, что реальные заказчики убийства будут найдены. Также они обвинили главу бразильского агентства по делам коренных народов (FUNAI) Марсело Ксавьера в бездействии, потребовав его отставки.