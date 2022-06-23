Еркин Татишев: увидеть, где находится “боль”, и постараться ее излечить

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EY World Entrepreneur Of The Year - это уникальная глобальная программа, основанная более 30 лет назад, награждающая предпринимателей со всего мира за их лидерство, видение, инновационную и творческую работу (которая создает долгосрочную ценность). Победитель данного конкурса избирается независимыми судьями.

Конкурс «EY World Entrepreneur of the year class 2022» проводился в Монако 8-10 июня, собрав более 40 мировых бизнес-лидеров из более чем 60 стран.

Среди них: Рафал Бруска “InPost Group” (Польша), Кулдар Ваарси “Milram Robotics” (Эстония), Афет Ахмедова “ZIRA Natural & Gourmet” (Азербайджан) и Еркин Татишев “Kusto Group” (Казахстан). Компаний или предпринимателей из Украины или России на конкурсе этого года не было.

Гастон Таратута, основатель и генеральный директор Aleph Group, Inc., Аргентина, был назван мировым предпринимателем года EY на церемонии награждения, состоявшейся 9 июня в Зале Этуаль в Монако. Таратута стал вторым победителем из Южной Америки за 22-летнюю историю премии.

Таратута является основателем Internet Media Services (IMS), целью которого является углубление цифровой экосистемы в Аргентине и содействие развитию глобальной технологической индустрии во всем регионе.

Мы поговорили с одним из победителей конкурса "Предприниматель года" - Еркином Татишевым из Казахстана.

Татишев является председателем правления “Kusto Group” с персоналом 80 000 сотрудников, которые диверсифицируют свою деятельность в пяти секторах, включая производство строительных материалов, добычу нефти и сбыт потребительских товаров, девелопмент недвижимости, сельское хозяйство и многое другое.

Татишев сосредоточен на создании более устойчивого будущего для сельскохозяйственного сектора своей родины.

Вместе с фермерами он представил первое локализованное производство семян без ГМО - KazSeed, выведенных специально для местных условий.

Помимо “Kusto Group” фонд Татишева под названием “Фонд Ержана Татишева” инвестирует в образование, выдавая студентам гранты и предоставляя им возможность заниматься изучением экономики, финансов и культурных проектов.

По мнению Татишева, бизнес, как и предпринимательство в целом, это возможность что-то создать и возможность что-то улучшить: увидеть, где находится “боль” и постараться ее излечить - найдя способ заставить что-то, что не работает, снова работать, именно так и рождаются предприниматели.

Татишев признает, что, хотя предприниматели и не стремятся к признанию (для них более чем важно то, чтобы создаваемый ими продукт был одобрен людьми), но все же признание его Предпринимателем года на конкурсе EY "согрело его сердце". Ведя прибыльный бизнес со своими партнерами более 20 лет, он считает, что секрет его успеха довольно прост - вы должны верить в то, что делаете, и делать это с людьми, которые тоже в вас верят. По его словам, также важно любить то, что ты делаешь.

Его советом начинающему предпринимателю является понимание того, что нет легких путей к успеху: так, и он сам, занимаясь бизнесом более 20 лет, смог получить признание только сейчас, спустя все эти годы.

Война в Украине повлияла на всех в мире. Одной из стран, где работает Kusto Group, является Украина, где у компании имеется сельскохозяйственное подразделение - "Кусто агро".

Татищев говорит, что несмотря на то, что падают бомбы и ракеты, 420 достойных сотрудников продолжают свою работу, и это их способ дать отпор, выстоять на экономическом фронте и не сдаваться.

По словам Татишева, хотя его украинские сотрудники продолжают работать, с моральной точки зрения им очень тяжело. Видя все, что происходит, разрушаются города, умирают люди, дети, их близкие, но поясняет он, люди продолжают трудиться: это их способ защитить свою родину и свое святое дело, прокормить мир.

Татишев объясняет, что весь мир потрясен психологически,морально из-за войны на Украине, и ему, как и всем, тяжело наблюдать за происходящим, но он и его украинские сотрудники верят, что они все вместе делают доброе дело, понимая что тёмные времена когда-то закончатся и наступит лучший день.

Одним из направлений деятельности Татишева является устойчивое развитие. Компания Татишева пытается преобразовать агроиндустрию Казахстана, сделать ее устойчивой и сильной. Сам Еркин считает, что предназначение Казахстана - иметь возможность накормить весь мир.

Именно поэтому Татишеву пришла идея создать компанию Kazseed. В агробизнесе все начинается с семян хорошего качества, и, по словам Еркина, для каждого региона есть специальные семена, и его цель вместе с партнерами - создать семена для Казахстана, которые могут расти в любых условиях, даже при нехватке воды.

Рассказывая об основанном в память о брате “Фонде Ержана Татишева” - распределяемые им студенческие гранты на изучение экономики позволяют воспитывать новых предпринимателей, - Татишев говорит, что образование - ключ ко всему, и, если человек образован и обладает культурой, то ему не придёт в голову кого-то убивать или бомбить.

У фонда имеется 140 выпускников, из которых 8 уже работают. Татишев искренне верит, что, предоставив человеку шанс на образование и помогая ему найти ключ к своему успеху, он в дальнейшем поможет открыть дверь другим людям, и это создаст целый цикл добра, которое, как он надеется, однажды изменит общество в лучшую сторону.