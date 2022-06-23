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мир

"Западные Балканы - в приоритете у ЕС"

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Представители руководства Евросоюза на саммите "ЕС - Западные Балканы", 23 июня 2022 г.
Представители руководства Евросоюза на саммите "ЕС - Западные Балканы", 23 июня 2022 г.   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В Брюсселе проходит саммит руководства Евросоюза с лидерами стран Западных Балкан. Главная тема обсуждения - прогресс евроинтеграции.

От государств региона, многие из которых дожидаются вступления в сообщество долгие годы, всё чаще слышны упреки в том, что в связи с войной в Украине ЕС переключился на заявки Киева и Кишинёва.

Александр Вучич, президент Сербии:
"Мы здесь, чтобы обсудить наше европейское будущее. Мы верим, что эти дискуссии завершатся хорошими результатами для Западных Балкан. Если это произойдёт - замечательно, если нет - не имеет значения. В любом случае, мы очень благодарны Европейскому Союзу за инвестиции в экономику наших стран, за большие дотации. Мы сделаем всё возможное, чтобы позаботиться о себе".

Председательствующая в Совете ЕС Франция неоднократно отмечала, что события в Украине заставили Евросоюз активизировать усилия по его расширению. Ведь некоторые страны региона всё чаще смотрят в сторону Москвы.

Шарль Мишель, глава Евросовета:
"Это заседание Европейского совета - историческое событие в геополитическом плане. Этот выбор повлияет на будущее Евросоюза, нашу стабильность, нашу безопасность и наше процветание. Западные Балканы являются для нас приоритетом, мы собираемся вложить всю свою энергию в этот политический процесс вместе с лидерами стран Западных Балкан".

Однако не все выполнили необходимые для членства условия. Сербия - давний союзник России - отказывается согласовывать свою внешнюю политику с блоком. Заявки Северной Македонии и Албании продолжает блокировать Болгария. Независимость Косова не признали пять стран ЕС.

Перспективы вступления в сообщество, по мнению аналитиков, остаются туманными.