Правительство Петкова отправлено в отставку

Народное собрание Болгарии вынесло вотум недоверия правительству Кирила Петкова, лидера партии "Продолжаем перемены". За недоверие проголосовали 123 депутата при необходимом минимуме в 121 голос. Позднее один из депутатов заявил, что допустил при голосовании техническую ошибку и пропросил добавить свой голос к голсам против правительства. Таким образом за вотум недоверия высказалось 124 депутата, против — 115.

С инициативой вотума недоверия выступила оппозиционная партия "Граждане за развитие Болгарии", в которой Петкова обвинили в высокой инфляции. Инициативу поддержали партии "Движение за права и свободы" и "Есть такой народ". Выступая перед парламентом после получения вотума недоверия, Кирил Петков обвинил в падении своего кабинета как лидеров оппозиционных партий, так и посла России Элеонору Митрофонаву. В посольстве России вмешательсво во внутренние дела Болгарии категорически отвергли.

В июне потребительская инфляция в Болгарии достигла 15,6% к уровню прошлого года. Это самый высокий уровень с 1998 г. Одной из главных причин роста цен в оппозиции называют прекращение поставок природного газа из России из-за отказа Петкова платить за него в рублях.

Ни у одной болгарской партии нет абсолютного большинства мест в парламенте. Если не удастся сформировать новое коалиционное правительство, в стране придется снова проводить досрочные выборы.