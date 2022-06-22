Текстовая трансляция | 119-й день войны: атака ВСУ на остров Змеиный

Украина сообщила о "существенных потерях" российской армии в результате атаки ВСУ на остров Змеиный. Минобороны России заявляет, что нападение было отражено. На спутниковых снимках от 21 июня, предоставленных компанией Maxar Technologies, видны повреждения на острове.

Под Лисичанском, оставшимся единственным очагом украинского сопротивления в Луганской области, продолжаются ожесточенные бои. Кремль взял под контроль село Тошковка в нескольких километрах от Северодонецка. Россияне бьют по всем населенным пунктам региона, находящимся под контролем Киева, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Бои также продолжаются в промзоне Северодонецка. На территории завода "Азот", по данным местных властей, укрываются 568 человек, включая 38 детей - в основном работники предприятия и их семьи. Они отказываются эвакуироваться, сказал Гайдай, подчеркнув, что они получают еду, воду и основные лекарства.

На северо-востоке Харьковской области в результате обстрела российской артиллерии погибли 15 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал ВСУ "держаться", заявив, что исход войны будет зависеть от ее стойкости, способности сдерживать российскую армию и наносить ей потери. "Так же активно, как мы боремся за положительное решение Европейского Союза по кандидатуре Украины, мы ежедневно боремся за поставки современного оружия", - заявил он во вторник вечером.

По словам министра по европейским делам Франции Клемана Боне, на встрече по поводу запроса на получение статуса кандидата Киевом в Люксембурге был достигнут "полный консенсус". Заявка должна быть официально утверждена на саммите ЕС-27 в четверг.

Также во вторник Киев получил партию немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Москва назвала "враждебными действиями" эмбарго, введенное Вильнюсом на транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининград. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ответные меры, которые будут приняты в ближайшее время, будут иметь "серьезные негативные последствия для народа Литвы".