Бразилия: Лула представил предвыборную программу

Социальная политика, защита Амазонки и коренных народов будут в центре внимания правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если он выиграет в октябре президентские выборы в Бразилии против Жаира Болсонару.

Экс-глава государства представил свою предвыборную программу в Сан-Паулу. С лидерами семи партий Лула сформировал движение "Вместе за Бразилию" и в предвыборных опросах обходит Болсонару с большим отрывом (48% голосов против 27%).