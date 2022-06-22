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Бразилия

Бразилия: Лула представил предвыборную программу

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 Кнарик Хачатрян
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Экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
Экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва   -   Авторское право  NELSON ALMEIDA/AFP or licensors

Социальная политика, защита Амазонки и коренных народов будут в центре внимания правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если он выиграет в октябре президентские выборы в Бразилии против Жаира Болсонару. 

Экс-глава государства представил свою предвыборную программу в Сан-Паулу. С лидерами семи партий Лула сформировал движение "Вместе за Бразилию" и в предвыборных опросах обходит Болсонару с большим отрывом (48% голосов против 27%).