В ЕС достигли "полного консенсуса" по статусу кандидата для Украины

В ЕС достигли "полного консенсуса" по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в сообщество. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Франции.

Там добавили, чтоо после того, как стало известно, что президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии.

В нём Виктор Орбан поддержал стремление Киева в ЕС, за что Владимир Зеленский поблагодарил сообщением в твиттере, пригласив посетить Украину с визитом.

Орбан сообщил, что с начала войны Венгрия приняла примерно 800 тысяч украинских беженцев и готовится к прибытию большого числа украинских студентов. Лидеры двух стран также договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики и организовать вывоз украинского зерна по ж/д маршруту.

В последние несколько месяцев отношения двух политиков были довольно напряжёнными. Венгрия неоднократно блокировала санкции против России, главным образом нефтяное эмбарго, отказалась поставлять украинской стороне оружие, запретив его транспортировку через свою территорию.

Ранее в марте в своем видеообращении к Европейскому Совету Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Орбана, призвав его определиться, на чьей он стороне - "России или остального мира".