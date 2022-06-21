Текстовая трансляция | 118-й день войны: бои за "Азот" в Северодонецке

Украинские власти подтвердили, что бои переместились в промзону Северодонецка, под украинским контролем остался только завод "Азот". "Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта", - сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Оккупационная администрация Херсонской области сообщила, что планирует провести референдум по вхождению в состав России этой осенью. Об этом в интервью "РИА Новости" сказал представитель пророссийских властей Кирилл Стремоусов.

В интервью телеканалу NBC представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что кризис в отношениях с Западом может продлиться. "Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сказал он.

Песков также подчеркнул, что не может гарантировать, что американские военнопленные, принимавшие участие в боях, не будут приговорены к смертной казни. Ранее суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смерти двух британцев и одного гражданина Марокко.

Брюссель обвинил Россию в надвигающемся глобальном продовольственном кризисе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что направил ряду африканских государств ноту о том, что в ухудшении продовольственной ситуации санкции ЕС против Москвы не виноваты, и пообещал разработать новые пути экспорта зерна.

"Россия блокирует украинский экспорт. Не мы. Россия разрушает порты, уничтожает запасы продовольствия, разрушает транспортную инфраструктуру", - сказал он после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Ранее в этом месяце председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл, заявил президенту России Владимиру Путину, что боевые действия на Украине и санкции Запада усугубили нехватку продовольствия, и призвал другие страны обеспечить, чтобы экспорт зерна и удобрений из России и Украины не блокировался.