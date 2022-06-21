Текстовая трансляция | 118-й день войны: бои за "Азот" в Северодонецке

Текстовая трансляция | 118-й день войны: бои за "Азот" в СеверодонецкеКомментарии
Украинские власти подтвердили, что бои переместились в промзону Северодонецка, под украинским контролем остался только завод "Азот". "Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта", - сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Оккупационная администрация Херсонской области сообщила, что планирует провести референдум по вхождению в состав России этой осенью. Об этом в интервью "РИА Новости" сказал представитель пророссийских властей Кирилл Стремоусов.
В интервью телеканалу NBC представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что кризис в отношениях с Западом может продлиться. "Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу", - сказал он.
Песков также подчеркнул, что не может гарантировать, что американские военнопленные, принимавшие участие в боях, не будут приговорены к смертной казни. Ранее суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смерти двух британцев и одного гражданина Марокко.
Брюссель обвинил Россию в надвигающемся глобальном продовольственном кризисе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что направил ряду африканских государств ноту о том, что в ухудшении продовольственной ситуации санкции ЕС против Москвы не виноваты, и пообещал разработать новые пути экспорта зерна.
"Россия блокирует украинский экспорт. Не мы. Россия разрушает порты, уничтожает запасы продовольствия, разрушает транспортную инфраструктуру", - сказал он после встречи министров иностранных дел стран ЕС.
Ранее в этом месяце председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл, заявил президенту России Владимиру Путину, что боевые действия на Украине и санкции Запада усугубили нехватку продовольствия, и призвал другие страны обеспечить, чтобы экспорт зерна и удобрений из России и Украины не блокировался.
Редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал на аукционе свою медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов. Деньги уйдут на программу ЮНИСЕФ для украинских детей-беженцев и их семей.
Муратов получил награду в 2021 году с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Россиянин посвятил медаль сотрудникам своей редакции, включая тех, которые "погибли, защищая право людей на свободу слова".
Аукцион, проходивший в Нью-Йорке, сопровождался бурными аплодисментами. Организаторы торгов не раскрыли имя покупателя медали.
Два американца, захваченные в плен в Украине, "подвергли опасности" российских солдат и должны быть "привлечены к ответственности за эти преступления", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник в интервью NBC News.
Речь идет о двух бывших американских военнослужащих Александре Друке и Энди Хуине, которые находятся в руках пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
"Они наемники и занимались незаконной деятельностью на территории Украины, - сказал Дмитрий Песков на английском языке. - Участвовали в обстрелах российских военнослужащих и подвергали их жизнь опасности".
"Эти преступления должны быть расследованы", - добавил он.
Отвечая на вопрос о характере преступлений, в которых обвиняются два американца, Дмитрий Песков признал, что конкретные детали их правонарушений пока неизвестны, но сказал, что на них не распространяются Женевские конвенции о военнопленных.
Эти два человека "не служат в украинской армии, поэтому на них не распространяются Женевские конвенции", - утверждает он.
Российские военные объявили, что подключили всю Херсонскую область на юге Украины к российским телеканалам, которые теперь будут доступны "бесплатно".
"Специалисты передающих подразделений вооруженных сил России подключили и перенастроили последний из семи телевизионных передатчиков в Херсонской области для трансляции российских каналов", - говорится в заявлении Министерства обороны России.