"Ядерное оружие - абсолютное зло"

Выжившие при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки сегодня в австрийской столице. Там открылась многодневная конференция государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Им предстоит обсудить новые шаги и усилия, которые требуются для того, чтобы не только остановить распространение, но и полностью ликвидировать смертоносное оружие.

Александер Шалленберг, министр иностранных дел Австрии:

"Если заглянуть в прошлое, как то было с кассетными боеприпасами, противопехотными минами. Вначале реакция всегда была одинаковой: ничего не выйдет, забудьте. Государства их производили, у них есть запасы этого оружия, оно используется. Как наивно! Говорили даже, что опасно запрещать его, ведь это ослабит международную систему".

Присутствующие услышали страшные свидетельства тех, кто своими глазами видел ужасы ядерных ударов США по японским городам.

"Атомная бомба — это оружие бесчеловечности и абсолютного зла, с которым люди не могут сосуществовать и которое не даёт нам возможности ни умереть, ни жить по-человечески". Кидо Суэчи член Совета организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё":

Кидо Суэчи, выживший в Нагасаки, член Совета организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё":

"Сделан очень ясный, чёткий вывод, что атомная бомба — это оружие бесчеловечности и абсолютного зла, с которым люди не могут сосуществовать и которое не даёт нам возможности ни умереть, ни жить по-человечески".

Цель договора, ратифицированного более чем 50-ю государствами, — в том, чтобы не допустить повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Война в Украине, развязанная Россией, обладающей ядерным оружием, придала этой инициативе дополнительный импульс.