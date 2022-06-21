English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Мали

Мали: убийства мирных жителей

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Мали: убийства мирных жителей
Мали: убийства мирных жителей   -   Авторское право  extracto montaje AP

В Мали более 130 мирных жителей были убиты в эти выходные участниками вооружённых группировок, предположительно джихадистского толка. Сообщения об убийствах, похищениях и сожжённых домах появились в соцсетях, затем информацию подтвердили власти страны.

Местом нападений стали город Диаллассагу и два соседних населённых пункта коммуны Банкасс в центральной части страны. Здесь с давних пор орудуют экстремисты, терроризирующие местное население.

По словам Нухума Того, председателя Объединения патриотических сил, число убитых может быть больше, чем официально сообщается:

– Они пришли и сказали: «Вы не мусульмане!» Эти люди говорили на языке фулани, сказали: «Вы не мусульмане!» Увели с собой мужчин, около 100 человек. В двух километрах их расстреляли, всех до одного. Потом они ушли, а мы обнаружили на следующий день изувеченные тела убитых.

С начала года жертвами вооружённых группировок в Мали стали уже несколько сотен мирных жителей. Власти заявляют, что за нападениями стоят исламисты, связанные с «Аль-Каидой». Между тем представители миссии ООН возлагают ответственность за происходящее и на малийскую армию, а также на находящихся здесь российских военных инструкторов. Из-за ухудшения отношений с новыми властями Мали Франция и Евросоюз прекратили в стране военные операции.