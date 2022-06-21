Мали: убийства мирных жителей

В Мали более 130 мирных жителей были убиты в эти выходные участниками вооружённых группировок, предположительно джихадистского толка. Сообщения об убийствах, похищениях и сожжённых домах появились в соцсетях, затем информацию подтвердили власти страны.

Местом нападений стали город Диаллассагу и два соседних населённых пункта коммуны Банкасс в центральной части страны. Здесь с давних пор орудуют экстремисты, терроризирующие местное население.

По словам Нухума Того, председателя Объединения патриотических сил, число убитых может быть больше, чем официально сообщается:

– Они пришли и сказали: «Вы не мусульмане!» Эти люди говорили на языке фулани, сказали: «Вы не мусульмане!» Увели с собой мужчин, около 100 человек. В двух километрах их расстреляли, всех до одного. Потом они ушли, а мы обнаружили на следующий день изувеченные тела убитых.

С начала года жертвами вооружённых группировок в Мали стали уже несколько сотен мирных жителей. Власти заявляют, что за нападениями стоят исламисты, связанные с «Аль-Каидой». Между тем представители миссии ООН возлагают ответственность за происходящее и на малийскую армию, а также на находящихся здесь российских военных инструкторов. Из-за ухудшения отношений с новыми властями Мали Франция и Евросоюз прекратили в стране военные операции.