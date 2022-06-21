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Израиль

Кнессет Израиля распустят

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Кнессет Израиля распустят
Кнессет Израиля распустят   -   Авторское право  Maya Alleruzzo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В Израиле вновь пройдут выборы – в пятый раз за последние три года. В понедельник премьер-министр страны Нафтали Беннетт объявил, что на следующей неделе распустит Кнессет, отправив в отставку правительство. Таким образом продолжавшиеся долгие месяцы попытки сохранить состоящую из восьми партий коалицию не увенчались успехом.

– Мы с моим другом, министром иностранных дел Яиром Лапидом, решили действовать вместе, распустить Кнессет и в согласованные сроки провести новые выборы, – заявил Беннет. – Передать власть организованным образом, обеспечив национальные интересы государства Израиль.

До проведения выборов исполнять обязанности премьера будет Яир Лапид:

– Даже если до выборов остаётся ещё несколько месяцев, проблемы, стоящие перед нашей страной, не могут ждать. Нам требуется решить вопрос высокой стоимости жизни, вести борьбу против Ирана, ХАМАСа и «Хизбаллы», противостоять силам, угрожающим превратить Израиль в недемократическое государство.

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, долгие годы занимавший пост премьер-министра, с воодушевлением воспринял это известие:

– Сегодня люди радуются… Мы избавимся от худшего правительства в истории Израиля.

Для многих местных жителей роспуск парламента не стал неожиданностью:

– Давно уже к этому шло, вот что я думаю. Я ждала этого очень долго, целых двенадцать месяцев. Не знаю, что будет дальше, но у этих ничего не получилось».

Ожидается, что выборы пройдут в октябре.