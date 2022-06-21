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мир

Сильнейшие наводнения в Индии, Китае и Бангладеш

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Миллионы человек лишились крова
Миллионы человек лишились крова   -   Авторское право  Anupam Nath/The Associated Press

Сильнейшие за несколько десятилетий муссонные ливни вызвали масштабные наводнения в страх Азии.

На юго-востоке Китая таких дождей не видели с 1961 года. Власти эвакуируют сотни тысяч человек. В бассейне Жемчужной реки размыты дороги и мосты, что угрожает разрывом торговых путей, которые и так нарушены из-за периодических коронавирусных локдаунов.

В индийских штатах Ассам и Мегхалая жертвами наводнений стали более 60 человек, а почти пять миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Власти развернули почти полторы тысячи лагерей временного пребывания, но условия там очень тяжёлые, из-за инфраструктурных разрушений доставка помощи сильно затруднена.

Те же проблемы стоят перед властями Бангладеш: там эвакуированы сотни тысяч человек, миллионы зданий уничтожены или повреждены. В северо-восточных районах наводнения идут на спад, но в центральных областях сохраняется тяжёлая ситуация.