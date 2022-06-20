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Текстовая трансляция | 116-й день войны: "историческая" неделя для Украины

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Плюшевый мишка виден в окне здания, разрушенного в результате обстрела в Чернигове.
Плюшевый мишка виден в окне здания, разрушенного в результате обстрела в Чернигове.   -   Авторское право  Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Украина ожидает "усиления российского наступления" на фоне начала переговоров Евросоюза о вступлении страны в блок, сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером. 

В своем ежедневном видеообращении украинский лидер назвал предстоящую неделю "исторической". "С 1991 года было мало решений, столь судьбоносных для Украины," - сказал он, добавив, что "только положительный ответ отвечает интересам всей Европы". 

В пятницу Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Европейскому совету дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз. Окончательное решение должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

"Мы ничего не имеем против - это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", - прокомментировал решение ЕК президент России Владимир Путин, подчеркнув, что "ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО". 

По словам Зеленского, российская армия концентрирует свои усилия на северо-востоке Украины в районе Харькова и в Запорожской области на юге страны, продолжая обстреливать топливную инфраструктуру. 

George Ivanchenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Городские службы работают на месте пожара, вызванного российским обстрелом в Николаеве.George Ivanchenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В районе Лисичанская и Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Так, российская армия попыталась "сделать мощный прорыв" в районе Тошковки, которая отделена от Северодонецка рекой Северный Донец. "Частично имели успех, но потом отработала наша артиллерия, и можно сказать, что попытка прорыва не удалась", - отметил глава Луганской областной администрации Сейгей Гайдай накануне. 

В Лисичанске СМИ отмечают признаки подготовки к уличным боям: украинцы роют ямы и устанавливают колючую проволоку, а также перекрывают улицы сгоревшими автомобилями, чтобы замедлить движение российской армии.

Минобороны России заявило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком. Ранее ведомство сообщало и о взятии самого города, но украинская сторона настаивает, что силы ВСУ продолжают оборону завода "Азот". При этом луганская администрация признет, что российская армия контролирует "большую часть" города.

В воскресенье Россия заявила, что нанесла удары крылатыми ракетами по заводу в Николаеве на юге Украины, уничтожив партию поставок западного вооружения.

Следите за развитием событий в нашей текстовой трансляции. Время указано центрально-европейское.

09:26

Российские военно-воздушные силы "действуют недостаточно эффективно", говорится в очередной сводке британской разведки. 

Несмотря на высокотехничные и боеспособные самолеты, российская армия не сумела развить "институциональную культуру", свойственную более современной армии западного образца. По мнению ведомства Великобритании, боевая подготовка российских ВВС проходит в жестких условиях и рассчитана на то, чтобы "произвести впечатление на высокопоставленных чиновников" и не поощряет инициативу со стороны летчиков.

"Неспособность последовательно применять воздушные силы, вероятно, является одним из важнейших факторов, обусловивших весьма ограниченный успех российской кампании", - говорится в твиттере ведомства.

08:44

Начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс считает, что британским военным нужно готовиться к новой войне в Европе, пишет The Guardian.

"Сейчас существует крайняя необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою" , - цитирует главу Генштаба издание. 

"Мы - поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова воевать в Европе", - добавил он. 

В пятницу премьер-министр королевства Борис Джонсон отправился с визитом в Киев, призвав Запад не расслабляться и готовиться к затяжной войне в Украине до полной победы украинских войск. "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", - написал он в колонке, опубликованной в The Sunday Times. 

Джонсон призвал выработать долгосрочную стратегию поддержки Украины и предложил продолжать поставлять Киеву оружие. Он также предложил найти альтернативные наземные маршруты для украинского экспорта и обеспечить безопасный коридор для вывоза украинского продовольствия по морю.

08:11

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле Украиной приграничного поселка Суземка. В результате, по его словам, повреждена районная электрическая сеть (РЭС) и один частный жилой дом. В двух многоэтажках выбило окна. 

"Пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. 

AV БогомаZ

TelegramПо уточнённой информации, в результате обстрела посёлка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется. В посёлке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух 3-х этажных многоквартирных жилых домов. После работы оперативных служб, к оценке ущерба приступит оценочная комиссия.