Текстовая трансляция | 116-й день войны: "историческая" неделя для Украины

Украина ожидает "усиления российского наступления" на фоне начала переговоров Евросоюза о вступлении страны в блок, сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером.

В своем ежедневном видеообращении украинский лидер назвал предстоящую неделю "исторической". "С 1991 года было мало решений, столь судьбоносных для Украины," - сказал он, добавив, что "только положительный ответ отвечает интересам всей Европы".

В пятницу Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Европейскому совету дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз. Окончательное решение должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

"Мы ничего не имеем против - это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет", - прокомментировал решение ЕК президент России Владимир Путин, подчеркнув, что "ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличии от НАТО".

По словам Зеленского, российская армия концентрирует свои усилия на северо-востоке Украины в районе Харькова и в Запорожской области на юге страны, продолжая обстреливать топливную инфраструктуру.

Городские службы работают на месте пожара, вызванного российским обстрелом в Николаеве. George Ivanchenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В районе Лисичанская и Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Так, российская армия попыталась "сделать мощный прорыв" в районе Тошковки, которая отделена от Северодонецка рекой Северный Донец. "Частично имели успех, но потом отработала наша артиллерия, и можно сказать, что попытка прорыва не удалась", - отметил глава Луганской областной администрации Сейгей Гайдай накануне.

В Лисичанске СМИ отмечают признаки подготовки к уличным боям: украинцы роют ямы и устанавливают колючую проволоку, а также перекрывают улицы сгоревшими автомобилями, чтобы замедлить движение российской армии.

Минобороны России заявило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком. Ранее ведомство сообщало и о взятии самого города, но украинская сторона настаивает, что силы ВСУ продолжают оборону завода "Азот". При этом луганская администрация признет, что российская армия контролирует "большую часть" города.

В воскресенье Россия заявила, что нанесла удары крылатыми ракетами по заводу в Николаеве на юге Украины, уничтожив партию поставок западного вооружения.

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