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Испания

Андалусия: победа правой оппозиции

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Андалусия: победа правой оппозиции
Андалусия: победа правой оппозиции   -   Авторское право  /AFP

В Испании правая оппозиция победила на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах в автономном сообществе Андалусия. Консервативная Народная партия впервые одержала здесь абсолютную победу, и её сторонники праздновали историческое событие всю ночь в Севилье и в других городах этого самого густонаселённого региона страны.

Хуан Мануэль Морено, возглавляющий местное правительство, в которое войдут теперь только представители Народной партии, выступил с многообещающим заявлением:

– Андалусию ждут четыре года процветания, прогресса, улучшений, движения вперёд, дальнейших действий в интересах Андалусии – честных, открытых, размеренных и спокойных. Именно так мы намерены действовать в ближайшие четыре года.

Получив 58 из 109 мест в парламенте Андалусии, то есть абсолютное большинство, Народная партия избавлена от необходимости вступать в коалицию с крайне правой партией «Голос», получившей 13% голосов. Левые партии, во главе с правящей Социалистической, лишились 13 депутатских мест по сравнению результатами четырёхлетней давности. Такое положение дел может послужить для них толчком к объединению в преддверии общенациональных выборов, которые продут в Испании через год.