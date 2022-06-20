English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Колумбия

Президентом Колумбии избран социалист Густаво Петро

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Густаво Петро празднует победу во втором туре президентских выборов в Колумбии, 19 июня 2022 г.
Густаво Петро празднует победу во втором туре президентских выборов в Колумбии, 19 июня 2022 г.   -   Авторское право  Fernando Vergara/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Колумбии избран новый президент. Впервые в истории страны им стал представитель социалистов. Набрав 50,45% голосов во втором туре, Густаво Петро обошёл своего соперника - миллионера Родольфо Эрнандеса.

Бывший мэр столицы и сенатор, лидер коалиции левых сил "Исторический пакт", Петро уверяет соотечественников в том, что в ближайшие четыре года их ждут большие перемены.

Густаво Петро, избранный президент Колумбии:
"Сегодня, несомненно, исторически важный день. Грядут настоящие перемены, фундаментальные изменения, которым мы посвящаем своё существование, наши жизни".

62-летний Петро — экономист по образованию, в молодости был участником леворадиакального повстанческого движения М-19, из-за чего оказался в тюрьме, но был амнистирован.

Родольфо Эрнандес признал поражение через два часа после закрытия избирательных участков. Разрыв между ним и победителем — всего три процента.

Родольфо Эрнандес, кандидат в президенты Колумбии:
"Я желаю Густаво Петро справиться с управлением страной, не отступать от цели побороть коррупцию и не разочаровывать тех, кто голосовал за него".

Избрание Петро, по мнению аналитиков, — свидетельство резкой смены политического курса Колумбии, в которой долгое время маргинализировали левых из-за их предполагаемой связи с вооружёнными группировками, ведущими антипровительственную борьбу. 

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.