Президентом Колумбии избран социалист Густаво Петро

В Колумбии избран новый президент. Впервые в истории страны им стал представитель социалистов. Набрав 50,45% голосов во втором туре, Густаво Петро обошёл своего соперника - миллионера Родольфо Эрнандеса.

Бывший мэр столицы и сенатор, лидер коалиции левых сил "Исторический пакт", Петро уверяет соотечественников в том, что в ближайшие четыре года их ждут большие перемены.

Густаво Петро, избранный президент Колумбии:

"Сегодня, несомненно, исторически важный день. Грядут настоящие перемены, фундаментальные изменения, которым мы посвящаем своё существование, наши жизни".

62-летний Петро — экономист по образованию, в молодости был участником леворадиакального повстанческого движения М-19, из-за чего оказался в тюрьме, но был амнистирован.

Родольфо Эрнандес признал поражение через два часа после закрытия избирательных участков. Разрыв между ним и победителем — всего три процента.

Родольфо Эрнандес, кандидат в президенты Колумбии:

"Я желаю Густаво Петро справиться с управлением страной, не отступать от цели побороть коррупцию и не разочаровывать тех, кто голосовал за него".

Избрание Петро, по мнению аналитиков, — свидетельство резкой смены политического курса Колумбии, в которой долгое время маргинализировали левых из-за их предполагаемой связи с вооружёнными группировками, ведущими антипровительственную борьбу.

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