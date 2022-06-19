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Ватикан

Полиция открыла огонь для остановки автомобиля на въезде в Ватикан

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 Марфа Васильева
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Полиция на месте происшествия у въезда в Ватикан 19 июня 2022
Полиция на месте происшествия у въезда в Ватикан 19 июня 2022   -   Авторское право  Tiziana FABI / AFP

Итальянская полиция прострелила шины автомобиля, который в воскресенье пытался форсировать блокпост Ватикана, в двух шагах от площади Святого Петра. Автомобиль, за рулем которого находился уже известный полиции 38-летний албанец, отказался остановиться для полицейского контроля на Корсо Витторио Эмануэле — одной из главных улиц в центре Рима. Началась погоня.

Проехав по виа делла Кончильацьоне, ведущей к базилике Св. Петра, автомобиль преодолел ещё один контрольно-пропускной пункт перед одним из главных въездов в Ватикан. В это время тысячи паломников прибывали на площадь Св. Петра, чтобы принять участие в молитве Angelus папы Франциска.

Полиция попыталась остановить машину. Карабинеры блокировали проезд и открыли огонь по колёсам, однако автомобиль продолжил движение, сбив несколько барьеров безопасности и промчавшись на большой скорости по тротуару.

Уже у территории Ватикана автомобиль остановился, а беглец, который пытался выбраться и скрыться от полиции, был обездвижен с помощью электрошокера.