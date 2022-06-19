Летнее солнцестояние у Стоунхенджа

Тысячи человек съезжаются к самому известному мегалитическому сооружению Англии – Стоунхенджу, чтобы встретить здесь праздник летнего солнцестояния. В основном это адепты неоязычества и реставраторы древнего дохристианского друидического культа. Расположение камней памятника соответствует положению солнца в это время года.

«Сам памятник, Каменный круг, сконструирован специально так, чтобы посреди лета, на восходе солнца, солнечные лучи, появившись на горизонте, осветили самый центр Стоунхенджа, — объясняет Дженифер Дэвис, глава отдела исторических памятников фонда "Английское наследие". Это происходит с такой точностью, будто это было рассчитано в 2020-е гг., хотя на самом деле это было сделано 5000 лет назад».

По данным археологов, Стоунхендж строился с 3000 до 2000 г. до нашей эры. С какой целью это сооружение было построено остается предметом споров. В настоящее время этот памятник охраняется государственным фондом "Английское наследие", принадлежащим британской короне.