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Израиль

Тель-Авив: манифестация против оккупации

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 Euronews
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Манифестация в Тель-Авиве
Манифестация в Тель-Авиве   -   Авторское право  Кадр из видео AP

В Тель-Авиве сотни человек вышли на манифестацию против израильской оккупации Западного берега реки Иордан. 10-го июня исполнилось 55 лет со дня окончания Шестидневной войны, в результате которой Израиль и занял эту территорию — вместе с Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами, Сектором Газа и Синайским полуостровом, который позже был передан Египту. Сегодня большая часть Западного берега остаётся под фактическим контролем Израиля.