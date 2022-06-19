Тель-Авив: манифестация против оккупации

В Тель-Авиве сотни человек вышли на манифестацию против израильской оккупации Западного берега реки Иордан. 10-го июня исполнилось 55 лет со дня окончания Шестидневной войны, в результате которой Израиль и занял эту территорию — вместе с Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами, Сектором Газа и Синайским полуостровом, который позже был передан Египту. Сегодня большая часть Западного берега остаётся под фактическим контролем Израиля.