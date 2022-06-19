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Ирландия

Ирландцы протестуют против высокой инфляции

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 Ken Murrey
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Демонстрация в Дублине, 16 июня 2022 г.
Демонстрация в Дублине, 16 июня 2022 г.   -   Авторское право  Euronews

В последние десятилетия Ирландия превратилась в одну из самых дорогих стран Европы. Нынешнее подорожание топлива, продовольствия, аренды жилья и электроэнергии оставило многих людей без свободных средств. В субботу недовольные, среди которых было также много пенсионеров, вышли на улицы Дублина.

Растущая стоимость жизни касается всех профессий. Из-за растущих цен работу меняют многие медсёстры.

«В настоящее время становится всё труднее удержать на работе медсестер и акушерок в крупных городах, где арендная плата за жилье забирает более половины зарплаты, — жалуется представитель профсоюза медсестер. — Поэтому с наймом медсестер из неевропейских стран, приезжающих сюда, у нас большие проблемы. Они смотрят на зарплату и понимают, что они будут платить больше половины за квартиру и это не считая транспорта, так как рядом с работой жилья нет».

Даже государственные служащие, работающие на правительство, с трудом сводят концы с концами:

«Многие члены профсоюза госслужащих, получающие не самую большую зарплату, сталкиваются, например с проблемой квартирной платы. Вообще жилье стало большой проблемой в нашей стране. Молодые работники, которых я представляю, не могут позволить себе платить за аренду или откладывать деньги на приобретение собственного жилья. И к этому еще добавляется рост цен на еду и электроэнергию».

Организаторы акций протеста, которые прошли по всей стране, говорят, что правительство должно принять чрезвычайный бюджет, чтобы задержать дальнейшее ухудшение положения.

«Люди уже потеряли тысячи в своих доходах, — говорит Ричард Бойд-Баррет из партии "Люди выжнее прибыли". — У нас рекордное число бездомных и тех, кто вынужден выбирать между едой и отоплением. Нам нужны срочные меры, чтобы остановить рост квартплаты, рост цен на товары первой необходимости и электричество. Нужно, чтобы оплата труда росла вслед за разгоняющейся инфляцией.

Эта демонстрация прошла в Дублине на фоне растущего числа недовольных ростом цен и падением реальных доходов. Судя по всему, если ирландское правительство не предложит новый бюджет, такие демонстрации будут проходить всё чаще по мере приближения зимы.