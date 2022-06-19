Знойная погода в Западной Европе

Вызванные зноем лесные пожары уже уничтожили в Испании тысячи гектаров леса. Свыше 1700 человек были вынуждены покинуть свои дома. В горном массиве Сьерра-де-ла-Кулебра на северо-западе страны пожар вспыхнул во время грозы, в результате удара молнии. Из-за пожаров власти были вынуждены приостановить движение поездов на скоростной железной дороге Мадрид-Галисия. Пожарами охвачена леса и в северо-восточном регионе Испании — Каталонии. На протяжении недели во многих городах страны фиксировалась температура выше 40 градусов Цельсия. Ожидается, что температура начнет снижаться с воскресенья.

Сильная жара установилась и в других странах Западной Европы. Даже в расположенной в горах Швейцарии температура в некоторых местах превысила 36 градусов.

В Германии самая высокая температура - более 36 градусов — была зарегистрирована в городе Вагхойзель, в юго-западной земле Баден-Вюртемберг. Но сильная жара установилась и в более северных землях. Ожидается, что в этом месяце будет побит температурный рекорд 2002 г. В некоторых районах Бранденбурга вспыхнули лесные пожары.