Решающий второй тур выборов во Франции

Получит ли президентский блок "Вместе!" абсолютное большинство в Национальном собрании Франции? Решение принимают избиратели во втором туре парламентских выборов.

Глава государства Эммануэль Макрон проголосовал в приморском городе Ле-Туке на север страны. Лидер новой оппозиционной коалиции левых сил и "зелёных" Жан-Люк Меланшон пришел на избирательный участок в Марселе. Основная борьба за депутатские мандаты разворачивается между этими политическими силами.

"Граждане Франции на этот раз голосуют не очень активно, возможно, они недовольны происходящим, разочарованы действиями власти, но я знаю, я проголосовала на всех выборах", — говорит жительница Марселя.

По данным МВД Франции, к 17:00 по местному времени явка составила 38,11%, что немного выше показателя, зарегистрированного во втором туре предыдущих выборов в 2017 году.

Сессия нового состава Национального собрания должна открыться 28 июня.