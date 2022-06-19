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Франция

Решающий второй тур выборов во Франции

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 Euronews
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Президент Франции проголосовал на севере страны
Президент Франции проголосовал на севере страны   -   Авторское право  Michel Spingler/AP

Получит ли президентский блок "Вместе!" абсолютное большинство в Национальном собрании Франции? Решение принимают избиратели во втором туре парламентских выборов.

Глава государства Эммануэль Макрон проголосовал в приморском городе Ле-Туке на север страны. Лидер новой оппозиционной коалиции левых сил и "зелёных" Жан-Люк Меланшон пришел на избирательный участок в Марселе. Основная борьба за депутатские мандаты разворачивается между этими политическими силами. 

"Граждане Франции на этот раз голосуют не очень активно, возможно, они недовольны происходящим, разочарованы действиями власти, но я знаю, я проголосовала  на всех выборах", — говорит жительница Марселя. 

По данным МВД Франции, к 17:00 по местному времени явка составила 38,11%, что немного выше показателя, зарегистрированного во втором туре предыдущих выборов в 2017 году.

Сессия нового состава Национального собрания должна открыться 28 июня.