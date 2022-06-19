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Франция
Срочная новость

Блок Макрона "Вместе!" не набирает абсолютного большинства

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 Euronews
Второй тур парламентских выборов во Франции.
Второй тур парламентских выборов во Франции.   -   Авторское право  AP Photo/Bob Edme

Ни президентский блок "Вместе" ( правящее движение "Ренессанс" и его центристские союзники), ни оппозиционная коалиция левых сил и "зеленых" ("Новый народный экологический и социальный союз" (левое движение "Непокренная Франция", Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и объединение "Европа - Экология - "Зеленые") не получают абсолютное большинство. 