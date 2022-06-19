Блок Макрона "Вместе!" не набирает абсолютного большинства

Ни президентский блок "Вместе" ( правящее движение "Ренессанс" и его центристские союзники), ни оппозиционная коалиция левых сил и "зеленых" ("Новый народный экологический и социальный союз" (левое движение "Непокренная Франция", Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и объединение "Европа - Экология - "Зеленые") не получают абсолютное большинство.