Франция: второй тур парламентских выборов

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Их называют проверкой на прочность для президента Эммануэля Макрона: впервые за два десятка лет сторонники переизбранного на второй срок президента Франции могут не получить абсолютного большинства в Национальном собрании.

Ситуация осложняется и тем, что парламентские выборы в республике традиционно не привлекают большого внимания: в первом туре неделю назад к урнам явились меньше половины избирателей.

По итогам первого тура блок центристов — сторонников президента Эммануэля Макрона — лишь на 0,1% опередил коалицию левых сил и "зелёных". Оппозиционеры сочли такой результат победой: впервые за четверть века они смогли объединить свои силы и добиться столь существенных результатов.

На третьем месте — "Национальное объединение" Марин ле Пен. Её результат тоже называют впечатляющим: если ей сегодня удастся повторить успех, то она сможет рассчитывать на формирование собственной фракции.