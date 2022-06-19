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Франция

Франция: второй тур парламентских выборов

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 Euronews
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В первом туре к урнам пришли меньше половины избирателей
В первом туре к урнам пришли меньше половины избирателей   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/The Associated Press.

Во Франции проходит второй тур парламентских выборов. Их называют проверкой на прочность для президента Эммануэля Макрона: впервые за два десятка лет сторонники переизбранного на второй срок президента Франции могут не получить абсолютного большинства в Национальном собрании.

Ситуация осложняется и тем, что парламентские выборы в республике традиционно не привлекают большого внимания: в первом туре неделю назад к урнам явились меньше половины избирателей.

По итогам первого тура блок центристов — сторонников президента Эммануэля Макрона — лишь на 0,1% опередил коалицию левых сил и "зелёных". Оппозиционеры сочли такой результат победой: впервые за четверть века они смогли объединить свои силы и добиться столь существенных результатов.

На третьем месте — "Национальное объединение" Марин ле Пен. Её результат тоже называют впечатляющим: если ей сегодня удастся повторить успех, то она сможет рассчитывать на формирование собственной фракции.