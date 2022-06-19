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США

Сотрудники Apple создают свой первый профсоюз

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 Андрей Позняков
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Логотип Apple на фирменном магазине компании, архив
Логотип Apple на фирменном магазине компании, архив   -   Авторское право  Kathy Willens/AP Photos

Сотрудники Apple добиваются создания своего первого официально признанного профсоюза в США. Инициативу поддержало большинство работников ритейл-подразделения корпорации в городе Тоусон, штат Мэриленд.

65 человек проголосовали за присоединение к Международной ассоциации машинистов и сотрудников авиакосмической сферы, 33 были против. Решение ещё должно быть одобрено Национальным бюро по трудовым отношениям.

В американских подразделениях Apple в последние годы возник целый ряд объединений, которые называли своими задачами помощь сотрудникам и защиту их интересов. Ни одно из них не признано руководством корпорации.

В уведомлении на имя главы Apple Тима Кука инициаторы создания профсоюза и представители Международной ассоциации машинистов объяснили, что пошли на этот шаг, чтобы добиться больших прав для работников корпорации.