Сотрудники Apple создают свой первый профсоюз

Сотрудники Apple добиваются создания своего первого официально признанного профсоюза в США. Инициативу поддержало большинство работников ритейл-подразделения корпорации в городе Тоусон, штат Мэриленд.

65 человек проголосовали за присоединение к Международной ассоциации машинистов и сотрудников авиакосмической сферы, 33 были против. Решение ещё должно быть одобрено Национальным бюро по трудовым отношениям.

В американских подразделениях Apple в последние годы возник целый ряд объединений, которые называли своими задачами помощь сотрудникам и защиту их интересов. Ни одно из них не признано руководством корпорации.

В уведомлении на имя главы Apple Тима Кука инициаторы создания профсоюза и представители Международной ассоциации машинистов объяснили, что пошли на этот шаг, чтобы добиться больших прав для работников корпорации.