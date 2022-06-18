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Украина

Владимир Зеленский посетил Николаев

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 Euronews
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Владимир Зеленский и Виталий Ким.
Владимир Зеленский и Виталий Ким.   -   Авторское право  AFP

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаев, где обсудил с председателем администрации Николаевской области Виталием Кимом состояние экономики, уделив отдельное внимание «угрозам с суши и с моря». С визитом Зеленского совпало решение исполнительного комитета Николаевского горсовета о запрете на использование и преподавание русского языка в учреждениях общего среднего образования.

Пресс-секретарь генерального штаба ВСУ Александр Штупун рассказал о ситуации в Северодонецке:

«На северодонецком направлении противник продолжил огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метёлкина, Устиновки и Воронова. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения противника пытались вести штурмовые действия за границами города, но безуспешно».

В свою очередь, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал о целях артиллерийских и авиаударов российской армии:

«Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшиеся для снабжения украинской военной техники на Донбассе».

Он также заявил о поражении ракетными ударами четырех украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» и четырех взводов гаубиц M777 американского производства.