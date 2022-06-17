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США

Третьи слушания о беспорядках на Капитолийском холме

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Майкл Пенс.
Майкл Пенс.   -   Авторское право  AP/AP

В конгрессе США прошли третьи слушания по делу о захвате Капитолия протестующими 6 января 2021 г. На этот раз они сосредоточились на поведении в день беспорядков на Капитолийском холме бывшего вице-президента Майка Пенса.

Согласно показаниям свидетелей, президент Дональд Трамп был очень рассержен на своего вице-президента за то, что он принимал участие в заседании сената, на котором победителем президентских выборов был признан Джо Байден. Угрозы в адрес Пенса звучали и на митинге сторонников Трампа у здания Капитолия.

Парламентское расследование событий 6 января 2021 г. продолжалось целый год. В его рамках были допрошены более 1000 человек и собраны 140 тыс. документов. Одна из главных целей расследования — доказать то, что бывший президент Трамп несет непосредственную ответственность за беспорядки.