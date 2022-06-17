Евроивиденье-2023: Британия вместо Украины

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение (EBU) проинформировали Украину, что не могут провести мероприятие 2023 года в этой стране из-за войны.

После объективного анализа Референтная группа, руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни "Евровидение" в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть обеспечены.

Украина победила в нынешнем году, и ожидалось, что она устроит настоящий всеевропейский праздник. Но военный накал не спадает, и поскольку британский певец Сэм Райдер занял второе место, то принять у себя следующий конкурс Евровиденье попросили Великобританию.

С тех пор, как российские войска отступили от украинской столицы, на первый взгляд в ней продолжается повседневная жизнь. Но лишь на певый взгляд: Киев по-прежнему время от времени подвергается российскому ракетному обстрелу и небезопасен для проведения международных мероприятий.