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Нидерланды

В Нидерландах разоблачен агент ГРУ РФ, пытавшийся внедриться в Международный уголовный суд в Гааге

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 Михаил Саленков
Здание международного уголовного суда в Гааге
Здание международного уголовного суда в Гааге   -   Авторское право  Peter Dejong/AP

"AIVD помешала российскому разведчику получить доступ в качестве стажера в Международный уголовный суд", — говорится в сообщении Службы общей разведки и безопасности Нидерландов.

Сообщается, что 36-летнего россиянина зовут Сергей Черкасов. Он выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру. В отчете спецслужбы отмечается, что такие агенты проходят долгую серьёзную подготовку и их сложно раскрыть. Как именно разоблачили россиянина, не уточняется.

Черкасову было отказано во въезде в Нидерланды в апреле. Он был отправлен обратно в Бразилию. Бразильская полиция сообщила, что Черкасов взят под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело за использование фальшивых документов.

Международный уголовный суд в Гааге расследует военные преступления, в которых подозревают российских военнослужащих. В середине мая прокурор суда Карим Хан объявил, что в Украину направлены 42 эксперта. Это самая масштабная миссия за все время работы суда. В апреле Хан лично посетил Украину, побывав в частности в Буче.

Отмечается, что в качестве стажера Черкасов имел бы доступ в здание и к внутренним системам суда. Он мог передавать информацию российским спецслужбам и, возможно, оказывать влияние на ход уголовных дел.

Россия заявляет, что ее военнослужащие не совершали преступлений в Украине и называет обвинения беспочвенными.