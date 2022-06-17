Ушёл из жизни Жан-Луи Трентиньян

Крупная фигура французской сцены и экрана, снявшийся в 120 фильмах Жан-Луи Трентиньян умер в пятницу, ему был 91 год.

Он "скончался от старости, в своём доме в департаменте Гар, в окружении близких", - говорится в заявлении семьи. Похороны пройдут в узком кругу.

Он работал с величайшими режиссёрами, его самыми известными картинами стали "И Бог... создал женщину" Роже Вадима, "Мужчина и женщина" Клода Лелуша, "Любовь" Михаэля Ханеке.

Его жизнь была отмечена трагедиями, включая смерть дочери Мари. Тоже актриса, она погибла в 2003 году от руки своего партнера, певца Бертрана Канта. Жан-Луи Трентиньян признавался, что после случившегося "всё внутри него разрушилось", он десять лет не выходил на сцену.

Многолетняя карьера актёры была отмечена французской кинопремией "Сезар", премией Европейской киноакадемии.