Обнаружены не известные ранее письма Габриэлю Гарсиа Маркесу

О колумбийском писателе Габриэле Гарсиа Маркесе, в отличие от героя его популярной повести "Полковнику никто на пишет", так сказать нельзя. 150 неизвестных ранее посланий, в том числе от Пабло Неруды, Фиделя Кастро, Субкоманданте Маркоса, Билла Клинтона и Вуди Аллена были случайно обнаружены внучкой знаменитого писателя в Мехико. Не так давно она разбирала семейный архив в поисках фотографий, чтобы проиллюстрировать вручение ему Нобелевской премии в 1982 году.

Мы находились в студии, где хранится множество фотоальбомов(...) Я увидела, что слева стоит коробка с надписью "Внуки". Я не постеснялась открыть её, в конце концов, на ней была этикетка с моим именем, если можно так сказать Эмилия Гарсия Элизондо внучка Габриэля Гарсии Маркеса

Как отмечает Эмилия Гарсия Элизондо, директор фонда "Дом литературы Габриэля Гарсии Маркеса", большая часть переписки её известного деда, а именно 2 000 писем, находится в коллекции Центра Гарри Рэнсома - архиве Техасского университета в Остине. Она не нашла объяснения, почему найденная ею партия писем не попала в коллекцию.

Для сына писателя Гонзало Гарсии Барча самым ценным из всех посланий является рукописное поздравление с днём рождения от чилийского поэта Пабло Неруды:

Больше других на меня, возможно, из-за того, что я отношусь к старшему поколению, повлияло письмо Неруды. Оно самое старое, датируется 1972 годом, написано его зелёным маркером на бумаге с тиснением Isla Negra (там находился его дом). В общем, разом и трогательное, и официальное послание Гонзало Гарсиа Барча сын Габриэля Гарсии Маркеса

Обнаруженные послания будут выставлены в доме семьи Маркесов в Мехико до 15 августа, в честь 40-летия вручения писателю Нобелевской премии. Затем восстановленные письма станут частью документального наследия Гасбриэля Гарсии Маркеса в Университете Остина.