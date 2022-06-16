Обнаружены не известные ранее письма Габриэлю Гарсиа Маркесу

Обнаружены не известные ранее письма Габриэлю Гарсиа МаркесуКомментарии
О колумбийском писателе Габриэле Гарсиа Маркесе, в отличие от героя его популярной повести "Полковнику никто на пишет", так сказать нельзя. 150 неизвестных ранее посланий, в том числе от Пабло Неруды, Фиделя Кастро, Субкоманданте Маркоса, Билла Клинтона и Вуди Аллена были случайно обнаружены внучкой знаменитого писателя в Мехико. Не так давно она разбирала семейный архив в поисках фотографий, чтобы проиллюстрировать вручение ему Нобелевской премии в 1982 году.
Как отмечает Эмилия Гарсия Элизондо, директор фонда "Дом литературы Габриэля Гарсии Маркеса", большая часть переписки её известного деда, а именно 2 000 писем, находится в коллекции Центра Гарри Рэнсома - архиве Техасского университета в Остине. Она не нашла объяснения, почему найденная ею партия писем не попала в коллекцию.
Для сына писателя Гонзало Гарсии Барча самым ценным из всех посланий является рукописное поздравление с днём рождения от чилийского поэта Пабло Неруды:
Обнаруженные послания будут выставлены в доме семьи Маркесов в Мехико до 15 августа, в честь 40-летия вручения писателю Нобелевской премии. Затем восстановленные письма станут частью документального наследия Гасбриэля Гарсии Маркеса в Университете Остина.