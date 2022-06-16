"Немедленно наделить Украину статусом кандидата"Комментарии
Все четыре европейских лидера, посетившие в четверг Киев, хотели бы как можно скорее видеть Украину в составе ЕС. Выступая на совместной пресс-конференции, президенты Франции и Румынии, канцлер Германии и премьер-министр Италии подчеркнули: Украина доказала, что является частью европейской семьи и, сопротивляясь российской агрессии, отстаивает общеевропейские ценности.
Уже в пятницу Еврокомиссия должна обнародовать свои рекомендации относительно наделения Украины статусом кандидата. Официальное решение примут в следующие четверг и пятницу главы государств и правительств 27-ми на саммите в Брюсселе.
Президент Франции подтвердил, что его страна поставит Украине шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR в дополнение к 12-ти уже поставленным.
Канцлер Германии, которого критикуют за мягкость по отношению к Москве, напомнил о радикальных переменах, произошедших в его стране с начала российского вторжения:
Возможное вступление Украины в ЕС не отвечает российским интересам, заявил в свою очередь в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.