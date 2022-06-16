"Немедленно наделить Украину статусом кандидата"

Все четыре европейских лидера, посетившие в четверг Киев, хотели бы как можно скорее видеть Украину в составе ЕС. Выступая на совместной пресс-конференции, президенты Франции и Румынии, канцлер Германии и премьер-министр Италии подчеркнули: Украина доказала, что является частью европейской семьи и, сопротивляясь российской агрессии, отстаивает общеевропейские ценности.

Поддержка интеграции Украины в ЕС стала бы основополагающим проявлением нашей согласованной и сильной общей позиции. Европейская история, как она разворачивалась до сих пор, подкрепляет ваш позитивный ответ на украинские устремления. Статус кандидата в ЕС для Украины способствовал бы укреплению свободы в Европе, стал бы одним из ключевых решений ЕС первой трети XXI века Владимир Зеленский президент Украины

Уже в пятницу Еврокомиссия должна обнародовать свои рекомендации относительно наделения Украины статусом кандидата. Официальное решение примут в следующие четверг и пятницу главы государств и правительств 27-ми на саммите в Брюсселе.

Мы все четверо поддерживаем немедленное наделение Украины статусом кандидата на вступление в Евросоюз. Этот статус будет сопровождаться, как мы договорились, конкретной "дорожной картой" и будет учитывать ситуацию на Западных Балканах и в регионе, в частности, в Молдавии Эммануэль Макрон президент Франции

Президент Франции подтвердил, что его страна поставит Украине шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR в дополнение к 12-ти уже поставленным.

Канцлер Германии, которого критикуют за мягкость по отношению к Москве, напомнил о радикальных переменах, произошедших в его стране с начала российского вторжения:

Мы поддерживаем Украину и её действия по защите суверенитета и территориальной целостности. Германия изменила свою традицию: мы решили поставлять оружие Украине и будем делать это до тех пор, пока это она в нём нуждается Олаф Шольц канцлер Германии

Возможное вступление Украины в ЕС не отвечает российским интересам, заявил в свою очередь в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.