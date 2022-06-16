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Алжир

Оран готов к велостарту

 Cinzia Rizzi
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Оран готов к велостарту
Авторское право  euronews

 С 25 июня по 6 июля алжирский город Оран станет столицей спорта. Здесь пройдут 19-е Средиземноморские игры. 12 дней состязаний, эмоций и праздника.

Трассы для профи

Среди 24 дисциплин, заявленных на Играх - велоспорт. 221 велосипедист будут соревноваться с 30 июня по 2 июля. Программа включает индивидуальную гонку на время и шоссейную гонку.

Испытания на время пройдут 30 июня: 18 км для женщин и 25 км для мужчин. Женская гонка на шоссе - это 80-километровая трасса с подъемом на 469 метров. Для мужчин дистанция сложнее - 147 километров с перепадом высоты в 926 метров.

Красивая и немонотонная  дорога наверняка понравится велосипедистам, говорит Керим Герабиу, президент велолиги Орана: "Мы выбрали холмистую трассу, вокруг природа. Спортсмены покинут Оран и отправятся в соседнюю область, Айн-Темушен, ну а потом вернутся в Оран".

Надежда на медаль

У нее есть все шансы завоевать медаль. В свои 18 лет Несрин Хуили успела стать чемпионкой Африки 2022 года в трех категориях.

Несрин прекрасно знает трассу, она тренировалась здесь последние несколько месяцев, гонщица очень мотивированна, так как выступает на родине. Несрин верит, что Игры привлекут молодежь в велоспорт. "У нас здесь не так много чемпионов, велоспорт не слишком популярен, надеюсь, что благодаря Играм ситуация изменится", - говорит она.

Драгоценности на высоте

Оран - это профессиональные трассы и чудесное место для любительских велопрогулок. Туристы часто стремятся подняться на самую высокую точку, откуда город – как на ладони. Это гора Мурджаджо (429 м над уровнем моря) с ее часовней  Санта-Крус и одноименной крепостью.

Здесь всегда есть посетители, туристы и местные. "Санта-Крус - очаровательный памятник, в нем - колорит истории города, который знал несколько цивилизаций, который раскрывает свою древность и подлинность", - говорит посетительница.

Сверху можно полюбоваться христианской часовней, с которой Дева Мария наблюдает за Ораном. Французы построили его в 1850 году в благодарность Богоматери за окончание эпидемии холеры.

"Смотрите, здесь, в одной точке - христианская святыня, испанский форт, а над ними мечеть. Считаю, это хорошее отражение Орана, места, где людям нравится жить вместе", - уточняет  Жан-Поль Веско, архиепископ Алжира и бывший епископ Орана.

Выше над часовней - форт Санта-Крус. Он был построен во второй половине XVI века, это настоящая жемчужина архитектуры, к тому же прекрасно сохранившаяся.

"Эта крепость - одна из самых известных в Алжире и даже в мире, благодаря большому количеству посетителей, - считает Мустафа Бенсахла, гид и хранитель форта Санта-Крус. - Все знают, что скоро в Оране произойдет международное событие, для меня Средиземноморские игры являются мероприятием глобального масштаба".