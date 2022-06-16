Кевин Спейси "решительно отвергает" обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него тремя британцами. Об этом заявил его адвокат по итогам первых слушаний по делу в Вестминстерском магистратском суде в четверг.

62-летний американский актер подтвердил свою личность и адрес, выслушал выдвинутые против него обвинения и отправился восвояси. Следующее заседание состоится 14 июля.

В суде отметили, что Кевин Спейси "сотрудничает со следствием", но виновным себя не признаёт и надеется, как заверил его адвокат, что процесс "поможет ему жить дальше".

После озвученных осенью 2017 года обвинений карьера актёра пошла под откос: Netflix отказался от работы с ним в телесериале «Карточный домик» и других проектах. В кинофильме «Все деньги мира», где Спейси исполнил главную роль магната Пола Гетти, все сцены с ним были вырезаны и пересняты с Кристофером Пламмером. Международная академия телевизионных искусств и наук отказалась от ранее принятого решения вручить актёру почетную премию «Эмми».