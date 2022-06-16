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Великобритания

Кевин Спейси "решительно отвергает" обвинения в сексуальном насилии

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Кевин Спейси на первых слушаниях по делу о сексуальном насилии, Лондон, 16 июня 2022 г.
Кевин Спейси на первых слушаниях по делу о сексуальном насилии, Лондон, 16 июня 2022 г.   -   Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Кевин Спейси "решительно отвергает" обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него тремя британцами. Об этом заявил его адвокат по итогам первых слушаний по делу в Вестминстерском магистратском суде в четверг. 

62-летний американский актер подтвердил свою личность и адрес, выслушал выдвинутые против него обвинения и отправился восвояси. Следующее заседание состоится 14 июля.

В суде отметили, что Кевин Спейси "сотрудничает со следствием", но виновным себя не признаёт и надеется, как заверил его адвокат, что процесс "поможет ему жить дальше".

После озвученных осенью 2017 года обвинений карьера актёра пошла под откос: Netflix отказался от работы с ним в телесериале «Карточный домик» и других проектах. В кинофильме «Все деньги мира», где Спейси исполнил главную роль магната Пола Гетти, все сцены с ним были вырезаны и пересняты с Кристофером Пламмером. Международная академия телевизионных искусств и наук отказалась от ранее принятого решения вручить актёру почетную премию «Эмми».