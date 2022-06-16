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Россия

Coca-Cola прекратит производство и продажу напитков в РФ

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 Euronews
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Линия по производству Coca-Cola, май 2022 года
Линия по производству Coca-Cola, май 2022 года   -   Авторское право  AMANUEL SILESHI/AFP or licensors

Coca-Cola прекратит производство и продажу напитков в России, как только закончатся существующие запасы. Подробности соответствующего заявления руководства компании обнародовало агентство Reuters.

В марте Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) объявила о приостановке бизнеса в РФ, в частности, поставок ингредиентов для своих напитков на российский рынок. Через два месяца глава компании Джеймс Куинси допустил уход бизнеса из России, если война в Украине затянется.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве, Санкт-Петербурге и  Нижнем Новгороде. Компания работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 миллионов человек.