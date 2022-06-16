"Банк Англии" снова повысил ключевую ставку

"Банк Англии" - пятый раз подряд - повысил ключевую процентную ставку. Аналитики отмечают, что она достигла нового, рекордного с 2009 года, уровня в попытке бороться с инфляцией, которая, по прогнозам, превысит 11 % этой осенью.

В апреле инфляция в Великобритании выросла до 9%. В октябре "Банк Англии" ожидает пика, когда будет повышена предельная регулируемая цена на электроэнергию. Резкий рост цен на энергоносители был констатирован с началом российского вторжения в Украину.

При этом, параллельно с процессом повышения ставок с конца 2021 года наблюдается замедление роста: в апреле экономическая активность в Соединённом королевстве сократилась второй месяц подряд.

"Банк Англии" прогнозирует падение ВВП во втором квартале на 0,3% по сравнению с ростом на 0,1% в мае.